طعنة في البطن.. صور شاب قتل على يد صديقه في الشرابية

شهدت منطقة الشرابية واقعة مأساوية حيث أقدم شاب على إنهاء حياة صديقه داخل شقة بجوار مصنع النسيج بعد أن سدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "محمد صبري" والذي قتل على يد صديقه بطعنة نافذة في البطن بمنطقة الشرابية.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بورود بلاغ من أحد الأهالي لقسم شرطة الشرابية بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتم العثور على جثة بائع متجول مقيم بدائرة القسم في حالة تحلل وبه إصابة، وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعــــة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته أعترف بقتل صديقه بسبب مُشادة كلامية دارت بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه باستخدام السلاح المضبوط، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.