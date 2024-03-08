النيابة تطلب تحريات المباحث فى مصرع شاب سقط عليه حجر بالشرابية

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع أحد الأشخاص في منطقة الشرابية، وادعاء صديقه بصدم سيارة له أثناء مروره بالطريق.

وبإجراء التحريات وبتفريغ الكاميرات توصل رجال المباحث إلى عدم صحة رواية صديق المتوفى، وتمت إعادة مناقشته مرة أخرى حول ملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتبين من خلال الفحص أن المتوفى يعمل تباعًا على سيارة لنقل الحجارة، وأثناء وقوفه خلف السيارة سقط عليه حجر كبير أنهى حياته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.