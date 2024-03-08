الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى مصرع شاب سقط عليه حجر بالشرابية

مصرع شاب
مصرع شاب

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع أحد الأشخاص في  منطقة الشرابية، وادعاء صديقه بصدم سيارة له أثناء مروره بالطريق.

وبإجراء التحريات وبتفريغ الكاميرات توصل رجال المباحث إلى عدم صحة رواية صديق المتوفى، وتمت إعادة مناقشته مرة أخرى حول ملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه. 

وتبين من خلال الفحص أن المتوفى يعمل تباعًا على سيارة لنقل الحجارة، وأثناء وقوفه خلف السيارة سقط عليه حجر كبير أنهى حياته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة شرق القاهرة الأجهزة الأمنية منطقة الشرابية تفريغ كاميرات انتداب الطب الشرعي شبهة جنائية

مواد متعلقة

النيابة تناظر جثة سيدة قتلها زوجها في الشارع بالبحيرة

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الرابع في الإسكندرية

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بها طعنات في أسوان

الأكثر قراءة

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الأهلى بنهائى كأس مصر

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة في الشارع اللي وراه

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى