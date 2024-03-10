الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طوارئ بـ"مياه الشرب" بسوهاج خلال شهر رمضان

استعداد الشركة لتامين
استعداد الشركة لتامين وصول مياه الشرب

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن الانتهاء من استعداد الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك من خلال استمرار عمل غرفة الأزمات والطوارئ ومديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن على مدار 24 ساعة وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها وجاهزيتها لتنفيذ أي مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.

وأكد رئيس مياه سوهاج استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورًا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية وبعد منتصف الليل للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحي وكذلك متابعة شكاوى المواطنين بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح حسن محمود، مدير إدارة الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني: www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مياه الشرب للمواطنين السطحية ومحطات معالجة شهر رمضان الخط الساخن تطبيق الهاتف المحمول

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