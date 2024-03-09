السبت 09 مارس 2024
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فوز كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج في مسابقة لدعم مشروعات التخرج الصناعية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فوز فريق طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم بتمويل مشروع يعمل على حل مشاكل الصناعة في شركات سوق العمل لربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك في مسابقة برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية، والتي قدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأكد الدكتور حسان النعماني، حرص الجامعة على دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين، ويُعد هذا البرنامج فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات السوق والصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات السوق والصناعة الحقيقية من الشركات، ومحاولة حلها من خلال مشاريع التخرج.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم، القائم بعمل عميد الكلية أنه طبقًا للمسابقة قد تقدم ٢٤٠ فريقًا للمسابقة، تم تصفيتهم إلى ١٢٥ فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح ٢٥ فريقًا يعملون على ٢٠ تحديًا صناعيًا. حيث سيتم توفير كل ما هو متاح لدى الشركات المشاركة من مرافق ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وذكر الدكتور أحمد منتصر، أستاذ الذكاء الاصطناعي ووكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمي للمشروع أن المشروع ممول بـ١٠٠ ألف جنيه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و١٠٠ ألف جنيه أخرى من الشركة المستفيدة من المشروع، حيث ضم فريق العمل الطلابي الطالب محمود بهنساوي عمر، الطالب عبدالرحمن فتحي أبو ضيف، الطالب الحسن ذكي بدري، بالفرقة الرابعة بالكلية.

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