الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المركزي لبحوث الثروة السمكية" يعقد ندوة حول الاستزراع السمكي

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظَّم المعمل المركزي لبحوث الثروة ندوة إرشادية عن الاستزراع السمكي بمحافظة الفيوم وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، إنه تم عقد ندوة عن الاستزراع السمكي  بمزرعة المهندس محمد مخلوف  للمزارعين المجاورين لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

وتناولت الندوة عدة موضوعات وهي كالتالي: تفريخ الأسماك وأهمية إنتاج زريعة ذات حيوية عالية منتجة من أمهات منتخبة وراثيا بكفاءة عالية حتى تكون الزريعة المنتجة مقاومة للأمراض ومعدل نموها عالى 
أيضًا أهمية تحضين الزريعة والعناية بها في فترة التحضين لتقليل الفاقد منها وكذا: أهمية النواحي الفسيولوجية للأسماك وتأثرها بالبيئة المحيطة بالأسماك وأهمية سلامة أعضاء جسم الأسماك للحصول على معدلات تحويل غذائية  مناسبة وإنتاج عالي.

وتنازلت الندوة أيضًا الحديث عن أهمية جودة المياه لعملية الإنتاج والظروف البئية المناسبة لنمو الأسماك و طرق الاستزراع السمكي والكثافات المختلفة للأسماك في وحدة المساحة والمناسب منها للمنطقة الموجود بها المزارع، وكذلك أهمية التغذية ومعدلات التغذية المناسبة لكل عمر من الأسماك وأهمية الحفاظ عل الأعلاف وتقليل الفاقد منها والطرق الصحيحة لتخزين الأعلاف لزيادة الإنتاج.

كما تناولت الندوة أهمية الأمان الحيوي بالمزارع السمكية لتجنب الإصابات المرضية للأسماك وحدوث خسائر، ودور الإدارة الجيدة للمزرعة من حيث السجلات المزرعية ومتابعة العمليات المزرعية المختلفة لرفع الكفاءة الاقتصادية للمزرعة.

ثامنًا: تم فتح مجال المناقشة لمعرفة المشاكل الموجودة بالمنطقة وتوجيه الأبحاث العلمية لإيجاد حلول لهذه المشاكل وتم الرد بالحلول المناسبة لبعض المشاكل الإنتاجية الموجودة بالمنطقة.

واتفق الحاضرون على إنشاء جروب على الواتساب للتواصل بين الباحثين والمزارعين للرد على استفسارات المزارعين الخاصة بالعملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج، وطالب المزارعين بتكرار هذه الندوات حتى تعم الفائدة ويزيد الإنتاج.

المركزى لبحوث الثروة السمكية يعقد ندوة حول الاستزراعي

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