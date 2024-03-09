الإعدام شنقًا لسائق قتل زميله فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا لسائق بتهمة قتل زميله بعد التعدي عليه بالضرب على رأسه بشومة، بسبب خلافات على تحميل الركاب بقرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، في القضية رقم 3351 لسنة 2023 جنايات مركز بني عبيد، والمقيدة برقم 1395 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني وعضوية المستشارين عبدالله عبدالله مطاوع، ومحمد منسي عبدالرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبداللطيف.

كان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "وليد ع" محبوس، سائق، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 3/6/2023 بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "العدل م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض شومة خشبية، وما أن أبصره مترجلًا أمام مسكنه، حتى استل الشومة حوزته آنفة البيان وباغت إياه من خلاف، بأن كال له ضربة بواسطة الشومة حوزته فسقط على إثرها أرضًا مضرجًا بدمائه، فقام المتهم بموالاة التعدي عليه بأن كال له عدة ضربات بواسطة الشومة حوزته، فأحدث ما حل به من إصابات، وأودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به وأودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.