السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خبراء تحكيم: الأهلى استحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

علّق ثلاثي التحكيم السابقين سمير محمود عثمان وجمال الغندور ورافشان أراماتوف، على القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية: "سلوك اللاعبين كان رائعًا في المباراة وجعل الحكم يخرج باللقاء إلى بر الأمان ولم تحدث أي مشاكل".

وأضاف: "الحالة الأولى في الدقيقة الثامنة، ركلة جزاء للأهلي لم يتم احتسابها، إمام عاشور استلم الكرة ثم تدخل حمزة المثلوثي بقدمه اليسرى وعرقله لكن الحكم أشار باستمرار اللعب".

واتفق معه جمال الغندور الذي قال: "لا يوجد شيء اسمه احتكاك بسيط، طالما هناك احتكاك أدى لإيقاف الفرصة فهي ركلة جزاء".

وأردف رافشان أرماتوف: "الحالة في الدقيقة 8، والتدخل على إمام عاشور، الحكم كان بعيدًا بعض الشيء، هو احتكاك بسيط ولكنها ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب".

سمير عثمان الاهلى الزمالك مباراة الأهلى والزمالك نهائى كاس مصر

مواد متعلقة

كأس مصر| كهربا: "سعيد باللقب.. انتظروا مسيرة حافلة بالبطولات مع الأهلي"

إمام عاشور رجل مباراة الأهلى والزمالك.. ويحصد جائزة 50 ألف دولار

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

عاجل.. زلزال شدته 6 درجات يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

شيكابالا يثير الجدل بتوجيه إشارة لجماهير الأهلى عقب خسارة الكأس (فيديو)

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة