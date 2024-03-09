خبراء تحكيم: الأهلى استحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

علّق ثلاثي التحكيم السابقين سمير محمود عثمان وجمال الغندور ورافشان أراماتوف، على القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية: "سلوك اللاعبين كان رائعًا في المباراة وجعل الحكم يخرج باللقاء إلى بر الأمان ولم تحدث أي مشاكل".

وأضاف: "الحالة الأولى في الدقيقة الثامنة، ركلة جزاء للأهلي لم يتم احتسابها، إمام عاشور استلم الكرة ثم تدخل حمزة المثلوثي بقدمه اليسرى وعرقله لكن الحكم أشار باستمرار اللعب".

واتفق معه جمال الغندور الذي قال: "لا يوجد شيء اسمه احتكاك بسيط، طالما هناك احتكاك أدى لإيقاف الفرصة فهي ركلة جزاء".

وأردف رافشان أرماتوف: "الحالة في الدقيقة 8، والتدخل على إمام عاشور، الحكم كان بعيدًا بعض الشيء، هو احتكاك بسيط ولكنها ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب".