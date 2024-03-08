هولندا تعتزم إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر

ذكرت الحكومة الهولندية أن هولندا سترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر للمشاركة في الجهود الدولية لحماية السفن من هجمات جوية تشنها جماعة الحوثي من اليمن.

وأعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة عن نشر هذه الفرقاطة في لاهاي.

ومن المقرر أن تصل الفرقاطة لوجهتها وتكون جاهزة للخدمة في نهاية شهر مارس.



وقالت وزيرة الدفاع كايسا أولونجرين: "إن حماية حرية المرور في البحر الأحمر أمر مهم للغاية بالنسبة لهولندا وباقي العالم".



وأضافت الوزيرة أن الفرقاطة مجهزة بأنظمة دفاع جوي ضد هجمات الطائرات المسيرة.



وقالت الوزيرة إن السفينة ستُستخدم حصريا في أغراض دفاعية ولن تهاجم أي أهداف داخل اليمن ذاته.



وأضافت أن إرسال سفينة ثانية إلى المنطقة لتقديم دعم لوجستي لعملية الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، "أسبايدس"، محل بحث أيضا.