مسلحون يختطفون 300 تلميذ فى نيجيريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مسلحين مدججين بالسلاح اختطفوا نحو 300 تلميذ من مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية في شمال غربي نيجيريا.

وقال ساني عبدالله، وهو مدرس، للإذاعة الإقليمية في ولاية كادونا، إن 187 طالبًا من المدرسة الثانوية و125 تلميذًا من المدرسة الابتدائية في كوريجا تم إدراجهم في البداية في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي وقع صباح أمس الخميس. ومن بين هؤلاء، تم العثور على 25 تلميذًا منذ ذلك الحين.

وصباح اليوم الجمعة، كان 287 تلميذًا، من الفتيات والفتيان، لا يزالون في عداد المفقودين، إلى جانب أحد المدرسين.

وتنفذ ميليشيا بوكو حرام الإرهابية وجماعات أخرى عمليات اختطاف في شمالي نيجيريا منذ عام 2014.

وتهدف عمليات الاختطاف إلى ابتزاز أموال أو إجبار مختطفين على التجنيد في صفوف الجماعات المسلحة أو من أجل الاستعباد الجنسي.

وحاولت مجموعة محلية للحماية المدنية ملاحقة المجموعة المسلحة، فقُتل أحدهم في العملية.

وأكد أوبا سانى عضو مجلس الشيوخ عن كادونا حدوث عمليات الاختطاف، لكنه لم يقدم تفاصيل عن عدد المختطفين.

وأكد أنه "يتم اتخاذ كل الخطوات لضمان العودة الآمنة للتلاميذ والطلاب".