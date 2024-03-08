الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطينيون: المساعدات الغذائية من أمريكا والأردن لا تلبى احتياجاتنا

غزة
غزة

قال صحفي فلسطيني، اليوم الجمعة، إن المساعدات الغذائية التي أسقطتها الولايات المتحدة والأردن في شمال غزة لا تلبي الاحتياجات الأساسية، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الامريكية. 

وقال صحفي مقيم في شمال غزة، إن الفلسطينيين في شمال غزة يكافحون للاستفادة من المساعدات التي أسقطتها الولايات المتحدة والأردن مؤخراً جواً، لأنها لا تشمل الإمدادات الغذائية الأساسية.

وقال الصحفي عبد القادر الصباح، من مدينة جباليا، إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات "عديمة الفائدة لأنها لا تحمل المواد الغذائية الأساسية".

وقال: "على الجهات المسئولة عن عمليات الإنزال الجوي هذه أن تفكر في إسقاط الدقيق والأرز والزيت والملح وغيرها من البذور والفاصوليا، حتى يتمكن الناس هنا من الاستفادة منها وإعداد عدة وجبات".

وأضاف الصباح أن المساعدات الغذائية هي وجبات جاهزة للأكل، وهي عبارة عن أجزاء واحدة مخصصة لتناولها في نفس اليوم، وليست مواد غذائية يمكن تخزينها واستخدامها على مدى عدة أيام، كما انه أنت محظوظ إذا حصلت على هذه الوجبات.

 وقال: “لا أكلف نفسي حتى عناء البحث عن طرود المساعدات هذه لأن الناس يتقاتلون عليها دائماً”.

عشرات المظلات التي تحمل الطرود 

 

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وبحسب تقرير لشبكة سي ان إن الامريكية، فقد أظهرت اللقطات التي حصلت عليها شبكة CNN عشرات المظلات التي تحمل الطرود تنزل من طائرة تقوم بعملية إنزال جوي، وتم تصوير الفيديو في منطقة السودانية القريبة من مدينة بيت لاهيا شمالي البلاد. ويمكن سماع صراخ الناس مع اقتراب المظلات من الأرض.
وكانت قد نفذت القوات الأمريكية والأردنية ثلاث عمليات إسقاط جوي خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إسقاط 38000 وجبة يومي الخميس والسبت، وأكثر من 36000 وجبة يوم الثلاثاء، وفقًا للقيادة المركزية للولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 

المساعدات الغذائية الولايات المتحدة الأردن الاحتياجات الأساسية شمال غزة

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