الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صحيفة إماراتية تبرز التنسيق المصرى- الإماراتى لدعم سكان غزة

غزة
غزة

ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن هناك تنسيقا إماراتيًا مصريًا مشتركًا لدعم سكان غز، حيث تواصل الدولتان إسقاط المساعدات الإنسانية في شمال القطاع؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، في إطار عملية "طيور الخير"، وضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي انطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، حيث تمكنت الطواقم المشتركة ضمن العملية التي تستمر لأسابيع عدة من إسقاط 169 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية.

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وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان "طيور الخير"- أن الإمارات تمكنت، منذ اندلاع الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، من تسيير 200 رحلة جوية، وأرسلت 490 شاحنة وباخرتين من المساعدات الإنسانية، وصلت حمولتها إلى 20 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد الطبية، إلى جانب افتتاح مستشفى ميداني شامل ومستشفى عائم، وتقديم سيارات إسعاف؛ لدعم النظام الصحي في القطاع الذي يشهد تراجعًا حادًا جراء الحرب الدامية.

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الأزمة الإنسانية في غزة

وأشارت "الاتحاد" إلى أن هناك سعيًا إماراتيًا متواصلًشضششــا للحد من الأزمة الإنسانية في غزة بالسبل المتاحة كافة، والتأكيد عبر اللقاءات والمحافل والاجتماعات الدولية على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية الملحة، وتكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لدعم التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بما يؤدي إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكلٍ مستدام، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

 

الإمارات مصر غزة المساعدات الطواقم المشتركة الفلسطينيين

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