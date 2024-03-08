فحص طبى وخدمات صحية لذوى الهمم بقافلة "بشاير الخير" الخدمية فى الإسكندرية

اختتمت فعاليات القافلة الطبية بمنطقة بشاير الخير، التي أقيمت على مدار 6 أيام متتالية بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان وجامعة الإسكندرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات، ضمن مبادرة "بلدك معاك"، وذلك في إطار الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولضمان وصول الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف الأماكن بمحافظة الإسكندرية.

القوافل الطبية ضمت 8 تخصصات مختلفة

شاركت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية متضمنة القوافل العلاجية التي ضمت 8 تخصصات مختلفة؛ الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام والرمد بالإضافة لتنظيم الأسرة والأسنان، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إجراءات متقدمة للمستشفيات لاستكمال العلاج واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما تم خلال القافلة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة من خلال مبادرات دعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية، فضلًا عن عمل العديد من التحاليل مجانًا من خلال معمل الدم ومعمل الطفيليات، وعيادة الأسنان المتنقلة التي قدمت العديد من الخدمات العلاجية والتحفظية، بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث تم تقديم المشورة للسيدات عن الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة المناسبة لكل سيدة وتوفير كشف نساء، وكذلك الكشف بالسونار وتركيب الوسيلة المناسبة لتنظيم الأسرة مجانًا.

خدمات مميزة لذوي الهمم وندوات توعوية

تم تقديم خدمات مميزة لذوي الهمم، والتي ضمت عيادة التخاطب لتشخيص وعلاج أمراض التخاطب والنطق، وعيادة الإعاقات العصبية لتشخيص وعلاج الإعاقات العصبية والصرع، وعيادة الطب النفسي والتوحد لتشخيص وعلاج أمراض طيف التوحد وتشتت الانتباه، وعيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم، وتواجد مدربين للتخاطب وتنمية المهارات، وقد اهتمت فرق الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية بالتواجد بين الحضور لتقديم ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بالقضية السكانية وابعادها والزواج المبكر وزواج الأقارب، وختان الإناث والأضرار المترتبة، وأهمية المباعدة بين الأبناء وأضرار الحمل المتكرر.



4500 جلسة توعوية لأهالي بشاير الخير

كما شارك المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالقافلة بفريق طبى مؤهل ومُدرب لتقديم برامج التوعية التى اشتملت برامج النظافة الشخصية، وبرامج التغذية السليمة، وبرامج الصحة الانجابية، وبرامج الإسعافات الأولية، وبرامج التوعية بالأمراض المزمنة، وبرامج منع الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، وبرامج التوعية بالأمراض السرطانية، والكشف المبكر لأمراض الثدى، وبرامج الدعم النفسى، بالإضافة إلى برامج التوعية للمبادرات الرئاسية خاصة الكشف المبكر عن التوحد.

وتضمنت المشاركة ما يقرب من 4500 جلسة توعية و13 ندوة على يد استشاريين وأساتذة جامعة الإسكندرية وقيادات متخصصة، وذلك طوال مدة القافلة.

قافلة بشاير الخير بالإسكندرية

قافلة بشاير الخير بالإسكندرية

قافلة بشاير الخير بالإسكندرية

قافلة بشاير الخير بالإسكندرية