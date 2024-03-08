رئيس الإذاعة: قرآن المغرب فى أول أيام رمضان بصوت الشيخ محمد رفعت

تعرض الإذاعة المصرية خلال شهر رمضان المبارك تسجيلات نادرة لقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت.

واستعرض برنامج "هذا الصباح"، على قناة " إكسترا نيوز"، أعمال ترميم نسخة نادرة أهدتها أسرة الشيخ محمد رفعت لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمرتقب إذاعتها على مدار شهر رمضان المقبل.

النسخة النادرة تمت معالجتها هندسيًا بمركز إحياء التراث السمعى والبصرى بمدينة الإنتاج الإعلامى

وذكر التقرير أن النسخة النادرة تمت معالجتها هندسيًا بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث نظمت الأخيرة احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميمها، وهي عبارة عن مجموعة من التسجيلات النادرة من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت.

وفي السياق، قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، لكاميرا "إكسترا نيوز"، إنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة للاستماع إلى التسجيلات، ومراجعة الصور المسجلة ومقارنتها بالموجودة بالإذاعة ليتم اختيار غير الموجودة وإذاعتها على مدار شهر رمضان.

وتابع: "سيتم إذاعة قرآن المغرب في أول أيام رمضان بصوت الشيخ محمد رفعت".