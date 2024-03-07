مسعودة عبدالهادي تروي لـ"الدستور" كواليس لقاء التكريم مع السيدة انتصار السيسي

قالت مسعودة عبدالهادي إحدي النماذج الملهمة التي كرمتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنها لم تكن تتوقع أنها ضمن المُكرمين في هذه الاحتفالية، ولكنها فوجئت باتصال هاتفي قبل الحفل بيومين انها ستكون في ضيافة قرينه الرئيس.

وأكدت “مسعودة” التي تعمل مديرة التمريض بمستشفي العريش العام، أنها تعمل في شمال سيناء منذ 1995 وحتي الآن، مؤكدًة أنها شعرت بالرهبة والقلق الكبير قبل حفل التكريم أمام قرينة الرئيس.

وأضافت أن كلمات السيد انتصار السيسي ودعمها خلال التكريم جعلها تشعر بالاطمنان والسعادة مؤكدًة: قرينة الرئيس قالت لي: "أنتن كل المجتمع".

وأضافت مسعودة لـ«الدستور»، أبلغت قرينة رئيس الجمهورية سلامها وسلام أهالي سيناء جميعًا والذين حملوها تلك الأمانة للرئيس ونصّها « كلنا معك ونعمل بدعمكم وسنواصل العمل خلفك مهما كانت التحديات والظروف».

واأهدت تكريمها لكل زملائها في مستشفي العريش العام الذين كان وما زال لهم الفضل في هذا النجاح الذي يرجع لهم ولجهودهم قائلةً «انا جزء صغير من منظومة نجاح كبيرة، وهم أصحاب التكريم».

وتابعت، أنها خلال عملها في مستشفي العريش العام، مرّت بلحظات صعبة منذ الحرب علي الإرهاب ومن بعدها حرب غزة التي قامت مصر وما زالت تقوم بتقديم الدعم الكامل للاشقاء في فلسطين، مشيرةً الي أنه سيأتي الوقت ليعرف العالم أجمع ما قامت بهِ مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينة، موجّهة الشكر للرئيس السيسي الذي جعل منهم جنودًا أقوياء قادرين علي مواجهة الصعاب من خلال دعمة اللامحدود لكل مصري ومصرية.