السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

13 ألف سائح أوروبى يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، لاستقبال 40 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت حتى الجمعة المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران، اليوم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 40 رحلة من عدة دول مختلفة بينها 19 رحلة من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 7 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من لتوانيا ورحلة من هولندا، ورحلة من بلجيكا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 118 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا والمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

استقرار في طقس البحر الأحمر وهدوء في حركة الرياح

في سياق آخر، تشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم، استقرارًا كبيرًا فى حالة الطقس وحركة الرياح في معظم الأنحاء بالمحافظة، وذلك بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات بسقوط أمطار على سلسلة جبال البحر الأحمر وبعض مدنها.

وتشهد مدن البحر الأحمر طقسًا خريفيًا معتدلًا، بعد تعرض مناطق مختلف بمدينة سفاجا لموجة من الأمطار الغزيرة الخميس، والدفع بسيارات شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدينة.

من جهتها، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، بجميع مدنها، ونشر سيارات المساعدة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، للتعامل مع أي حالات طوارئ وتقديم المساعدة للمواطنين حال سقوط أمطار، مع توجيه تحذير للسائقين على الطرق السريعة بضرورة توخي الحذر.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.

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