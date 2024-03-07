ظهور كبير للافتات قائمة البناء في انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

ظهرت لافتات قائمة البناء بشكل كبير في انتخابات اتحاد الناشرين، وذلك خلال فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين 2024.

وشهدت عملية انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين، حضور كبير للناشرين، بعد أن كانت الانتخابات قد تأجلت لمدة أسبوع، حيث كان من المقرر لها أن تجري الخميس الماضي 2 فبراير 2024.

ويتنافس المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين 14 ناشرا، بعد انسحاب الناشرين، زياد إبراهيم دار الياسمين، والناشر محمد نجاح، دار الرسم بالكلمات، على عدد 6 مقاعد بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين كل من: أحمد سعيد عن المنعم سيد دار منشورات الربيع ــ أحمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد دار مؤسسة حورس الدولية ــ وأحمد محمد عصام أحمد بدير دار الشروق للنشر والتوزيع ــ أحمد محمد محمد رشاد أحمد مكتبة الدار العربية للكتاب ــ الجميلى أحمد شحاته حسن، دار وعد للنشر ــ حسام حامد السيد عبد المطلب دار المستقبل للنشر ــ رضا محمد عوض فودة دار رؤية للنشر والتوزيع ــ فتحي عبد المقصود حسن زين، دار همسه للنشر ــ محمد إبراهيم إبراهيم العبسي دار العلم والإيمان ــ محمد فريد سعد زهران مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية ــ محمد نبيه عبد التواب بيومي دار إبهار للنشر والتوزيع ــ محمود خلف الله دردير زيدان مؤسسة تبارك للنشر ــ محمود عبد النبي محمود أحمد دفتر زين للنشر والتوزيع ــ ممدوح على أحمد محمد دار الحرم للنشر والتوزيع ــ وائل صلاح الدين علي الملا مصر العربية للنشر والتوزيع ــ وليد محمد أحمد مصفى دار وليد للطباعة والنشر.

جانبل من انتخابات اتحاد الناشرين

انتخابات اتحاد الناشرين