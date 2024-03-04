الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"عتاب حتى الموت".. تفاصيل مقتل حامد على يد 3 طلاب بكرداسة (صور)

المجني عليه
المجني عليه

أمام مدرسة إعدادية بـ منطقة كرداسة  دارت مشاجرة بين شاب و3 طلاب تعودوا دائمًا الاعتداء عليه بالضرب والسب والإهانة فلم يكن من الشاب غير الاتصال بشقيقه الأكبر لإنقاذه من بين أيديهم.

دقائق وكان الأخ الأكبر أمام المدرسة وبدأ في معاتبة الثلاثة إلاّ أن الحديث تطور لمشاجرة انتهت بطعنة نافذة سددها أحد الطلاب للأخ في صدره، فسقط جثة هامدة ولطخت دمائة جدران المدرسة وخرجت روحه لبارئها معلنة لحظات الرعب الذي تعرض لها.

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عتاب حتى الموت 

كانت عقارب الساعة تشير للتاسعة صباحًا عندما استقبل الشاب حامد أسامة، مكالمة هاتفية من شقيقه الأصغر وقلبه يعتصر خوفًا من 3 طلاب اعتدوا عليه بالضرب المبرح، ليقرر الشاب التوجه لشقيقه بحثًا عن حل مع الطلاب وعند وصله بدأ الشاب في التحدث مع الطلاب ومعاتبتهم إلا أن الحديث احتد بينهما وتطور لمشاجرة سدد خلالها أحد الطلاب طعنة نافذة في قلب المجني عليه ليسقط جثة هامدة ولاذوا بالفرار قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي، وفقًا لما ذكره أحد أقارب القتيل لـ"الدستور".

أضاف أن حامد كان يدرس ويعمل في ذات الوقت لتوفير قوت عائلته ومتطلبات الحياة، وأن الجميع يشهدون له بحسن الخلق وطيبة القلب، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا من أحد الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى"حامد أسامة" مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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منطقة كرداسة مشاجرة ثلاثة طلاب طعنة نافذة سقط جثة الشاب

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