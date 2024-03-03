الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مشاجرة بين عائلة حلمى بكر داخل سرادق العزاء فى مسجد الحامدية الشاذلية

عزاء حلمي بكر
عزاء حلمي بكر

نشبت منذ قليل، مشادة بين عائلة وأرملة الموسيقار حلمي بكر داخل سراق العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

رغم الخلافات.. محمد فؤاد يصل عزاء الموسيقار حلمي بكر

علي الحجار يصل عزاء الموسيقار حلمي بكر بمسجد الحامدية الشاذلية

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

بعد أكثر من ساعتين.. حضور نجل الموسيقار حلمى بكر لعزاء والده

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بعد بدء العزاء بساعات.. أرملة حلمى بكر تصل لمسجد الحامدية الشاذلية

غياب نجل الموسيقار حلمى بكر عن عزاء والده وسط تساؤل الحضور

صفاء أبوالسعود تؤدى واجب العزاء فى الموسيقار حلمى بكر

وتدخل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لفض الاشتباك في محاولة لاحتواء الموقف. 

وحضر عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه، الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

ونعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت "نادية" عبر حسابها على "فيسبوك": "لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله، أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين".

وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الموسيقار حلمي بكر كان يتلقى العلاج اللازم في مستشفى بكفر صقر في محافظة الشرقية، ووافته المنية هناك، معربًا عن حزنه الشديد على وفاته، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.

كانت قد كشفت زوجة الراحل، سماح القرشى، في تصريحات لها، عن أن حالته الصحية ساءت بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه كان يحتضر، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل المنزل إلى مستشفى من أجل صحته، والاستعانة بأحد الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة له.

كما نشب خلاف بين عائلة الموسيقار حلمي بكر وأرملته بعد لحظات من وفاته، إذ رفض نجل الراحل دفن والده إلا بعد حضوره من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، وفي هذه الأثناء أتم شقيق الراحل كافة إجراءات الوفاة، بعد 48 ساعة من وفاة حلمي بكر.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، تعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم: وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

عزاء الموسيقار حلمي بكر حلمي بكر أرملة حلمي بكر نجل حلمي بكر دفن حلمي بكر

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بعد أكثر من ساعتين.. حضور نجل الموسيقار حلمى بكر لعزاء والده

صلاح الشرنوبى يقدم واجب العزاء فى حلمى بكر بمسجد الحامدية الشاذلية

بعد بدء العزاء بساعات.. أرملة حلمى بكر تصل لمسجد الحامدية الشاذلية

غياب نجل الموسيقار حلمى بكر عن عزاء والده وسط تساؤل الحضور

صفاء أبوالسعود تؤدى واجب العزاء فى الموسيقار حلمى بكر

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