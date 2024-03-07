الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطنى.. تسليم 43 ماكينة خياطة دعمًا للأسر الأولى بالرعاية فى الإسكندرية

تسليم ماكينات خياطة
تسليم ماكينات خياطة للأسر الاولى بالرعاية

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعم الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة، بتسليم عدد من ماكينات الخياطة  من خلال جمعية الأورمان.


وسلمت جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني 43 ماكينة خياطة للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية بمنطقه حى العامرية في الإسكندرية.

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، موضحًا أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

 

وأردف: "التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة هي الحل، ووصلت لنسبة نجاح 90% من المشروعات، بسبب تقديم الدعم بطريقة علمية، ودراسة جدوى للمشروع، ومتابعة دورية لها لحل أي مشاكل قد تعوق استمرار المشروع وتطويره".

 

ولفت إلى أن كل مشروع من المشروعات الصغيرة يوفر على الأقل فرصتي عمل، ومن بين المشروعات أكشاك بيع البضاعة لذوي الهمم، ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة كبيع خضار أو فاكهة أو خياطة، مضيفًا أن الجمعية تساعدها في الحصول على دورة تدريبية سواء حرفية أو صناعية أو خدمية.

 

وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

 

وكان قد دشن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان" بمشاركة أكثر من 60 جمعية ومؤسسة أهلية.

تسليم ماكينات خياطة للأسر الاولى بالرعاية
تسليم ماكينات خياطة للأسر الاولى بالرعاية
تسليم ماكينات خياطة للأسر الاولى بالرعاية
تسليم ماكينات خياطة للأسر الاولى بالرعاية
التحالف الوطني الأسر الأولى بالرعاية 43ماكينة حي العامرية محافظة الاسكندرية

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