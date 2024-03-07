بيطري الشرقية ينظم 582 ندوة وجولة إرشادية و1959 لقاءً إرشادياً خلال فبراير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية ( إدارة الارشاد وأقسام الارشاد بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر فبراير ٢٠٢٤م بالمشاركة بـ٥ قوافل طبية مجانية علاجية شاملة وبتنظيم (٥٨٢) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والمديريات الخدمية والنوادي والمكتبات والمدارس والحضانات والكنائس ومديرية الاوقاف بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة (١٩٥٩) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(٨٥) لقاء مكتبي للتوعية بالأمراض الوبائية واهمية الحملات القومية للتحصين الامراض المشتركة وخطورتها وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل معها ومنها انفلونزا الطيور وأمراض السل والبروسيلا والسعار والتوكسوبلازما والتعريف بالمشروعات القومية المقدمة فى مجال الثروة الحيوانية ومشروع تطوير الألبان ومشروع تحسين سلالات الماشية ومشروع التأمين على الماشية ومشروع الترقيم والتسجيل للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

أشار إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال خمس أسابيع من الحملة بتحصين ( ٥١٤ ألفًا و٤٠٦) رأس ماشية ما بين تحصين (٢٦٠ ألفًا و٥٥٣) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٥٣ ألفا و٨٥٣) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٩٢٦٢) رأس ماشية.

ولفت إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (٥٧٩) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين، وتقليل الخسائر الناتجة.