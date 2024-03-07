الخميس 07 مارس 2024
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رياضة

قمة نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة على النايل سات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

 ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، على لقب نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، وهو ما جعل البحث عن موعد انطلاقها والقنوات الناقلة لها، الأكثر تداولا مؤخرا على كافة محركات جوجل، لمعرفة هوية الفريق المتوج باللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر 2022/2023

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، الموافق 8 مارس الجاري، على ستاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية والزملكاوية بصفة خاصة، هذه الموقعة المنتظرة بشغف شديد، نظرا لما يضمه الفريقين، من لاعبون سابق لهما قبل ذلك ارتداء قميص القطبين الكبيرين، مثل ثلاثي الزمالك الحاليين والأحمر السابقين عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، وثنائي الأهلي الحاليين والأبيض السابقين محمود كهربا وإمام عاشور.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر نسخة (2022/2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت  وMbc مصر، فقط لاغير، حسبما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر القناتين، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحليين العالميين مثل البرتغاليين مانويل جوزيه أسطورة التدريب الأسبق للأهلي ومواطنه جوزيه مورينيو.

رصيد بطولات الأهلي والزمالك في كأس مصر

ويحمل النادي الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، وذلك برصيد 38 لقب، أما منافسه اللدود الزمالك يحل ثانيا برصيد 29 بطولة.

يذكر أن الأهلي، هو بطل النسخة الماضية من البطولة، عندما تمكن من عمل ريمونتادا مثيرة أمام بيراميدز بنتيجة 2/1، في سهرة رمضانية كروية، على ستاد القاهرة الدولي، في أبريل من العام الماضي 2023.

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