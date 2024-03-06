محافظ الغربية يناقش سبل التعاون بين دار الإفتاء والجهات والمديريات الخدمية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مساء اليوم؛ لتكثيف سبل التعاون بين فرع دار الإفتاء بعمارات عبدالمنعم رياض بطنطا، والجهات والهيئات بالمحافظة للتوسع في نشر خدماتها للمواطنين لنشر تعاليم الدين السمحة والفكر المعتدل ومجابهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المغلوطة.

جاء ذلك بحضور مدير فرع دار الإفتاء بطنطا، مديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورئيس قناة الدلتا، ممثل عن جامعة طنطا والمجلس القومي للمرأة.

وخلال الاجتماع أشاد محافظ الغربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني والإفتائي لدى المواطنين، معربًا عن سعادته بوجود فرع من فروع دار الإفتاء المصرية بمحافظة الغربية ليكون خير منارة لأبناء المحافظة.

خدمات إفتائية متميزة

وأشار محافظ الغربية، إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التي يستفيد منها أبناء المحافظة فتقوم على 3 محاور رئيسية هي: المحور الأول الفتاوى اليومية وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوى الدينية لجميع المواطنين في مختلف القضايا.

المحور الثاني: الإرشاد الزواجي وهو توعية الشباب بواجباتهم الزوجية وكيفية تكوين الأسرة والحفاظ عليها من خلال مختصين من علماء الدين والطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس وسيتم عقد دورات تدريبية لهم، والمحور الثالث: علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء.

وأكد محافظ الغربية، أن دار الإفتاء بالمحافظة يسَّرت على المواطنين من الانتقال إلى القاهرة لتلقي الفتوى ولعدم تركهم فريسة للفتاوي الخاطئة من غير المختصين.

وناقش المحافظ، مع الحضور، سبل تعزيز التعاون من عقد ندوات بمجالس المدن والأحياء إقامة دورات تدريبية توعيه للرائدات الريفية والصحية والاجتماعية، التنسيق بين مديرية الصحة بالغربية ودار الإفتاء لتوعية المقبلين على الزواج عقد لقاءات حوارية مع الشباب بالمدارس الفنية لمكافحة الزواج المبكر وتقديم خدمات التوعية والفتوى.

وعقد لقاءات بالمعاهد والجامعات والنوادي الاجتماعية بالمحافظة لتقديم خدمات الإفتاء والتوعية للمواطنين، بالإضافة إلى الترويج للدار من خلال اللوحات الإعلانية لتعريف أهالي المحافظة بالخدمات المميزة التي تقدمها.

وأوضح مدير الفرع، أن دار الإفتاء بطنطا تعمل من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، ويوم الخميس يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى الثالثة مساءً ويتم استقبال الفتاوى اليومية عبر الرقم الموحد 107 ورقم الفرع 0403357900 أو 01091256663.او من خلال الصفحة الرسمية https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaTanta.

كما أشار إلى أن الدار استقبلت 1000 مواطن لتلقي الخدمات الإفتائية، كما تلقت الدار 600 اتصال تلفوني، وتم حل 27 مشكلة أسرية، وعقد ندوة توعوية و24 مجلسًا إفتائيًا.