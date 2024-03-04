الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو بحاسبات ومعلومات طنطا

دكاترة الكلية
دكاترة الكلية

أعلن د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو2018: 21001 و«الأيزو 9001: 2015» لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

تجديد الاعتماد يعد دليلا على تميز الخدمات التعلمية بالكلية

وأشاد رئيس جامعة طنطا  بجهود الكلية في تحقيق النجاح والحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي.

أكد زكي ان تجديد الاعتماد يعد دليلا على تميز الخدمات التعلمية بالكلية، ومدى التزامها بتحقيق معايير وأسس المنظمات التعليمية وإدارة الجودة.

وأشار رئيس جامعة طنطا د.محمود زكى أن الوفد المشكل  ضم من الشركة العربية للاستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش، الدكتورة منى الزناتي مراجعين خارجين وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية،  منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو  «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015، وذلك بحضور الدكتور نانسي الحفناوى القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتورة أمنية البربرى القائم بعمل  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، د.صباح شرشور، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأمين الكلية.

من جانبها تقدمت د.نانسي الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية عقب الزيارة وتوصية اللجنة بالمنح، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ومدير ونائب وحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين والعاملين والأمن الإداري بالكلية على جهودهم المتواصلة للوصول لمعايير الاعتماد للمرة الثانية على التوالي.

جامعة طنطا اعتماد الأيزو كلية حاسبات ومعلومات الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا تجديد رخصة اعتماد الايزو

الأكثر قراءة

مطالبات بتشديد الرقابة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بـ"السوق الموازية"

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟