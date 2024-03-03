الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا: مسيرة البناء والتنمية بمصر كانت جسرا للعبور الى المستقبل

فاعليات المؤتمر الدولي
فاعليات المؤتمر الدولي

انطلقت مساء أمس فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة طنطا  بعنوان "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة" المنعقد  بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبرعاية وحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر وبحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء ايهاب رأفت مستشار محافظ  البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والقيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

أهمية المؤتمر لدوره في البناء والمعمار في الدولة المصرية

أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته على أهمية المؤتمر لدوره في البناء والمعمار في الدولة المصرية، موجها خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية مؤكدا أن التجربة المصرية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة في البناء والتنمية متفردة وملهمة وكانت جسرا للعبور إلى المستقبل و"الجمهورية الجديدة"، مشيدًا بجهود الدولة في البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية من الكهرباء والغاز والاتصالات والطرق التي تؤهل الدولة المصرية ليكون لديها اقتصاد قوى، موضحا دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تغير وجه الحياة بالريف المصري، واستطاعت من خلالها الدولة الوصول لجميع مواطنيها لتحقق  لهم الحياة الكريمة، موضحًا أن عنوان وجوهر المؤتمر يلامس رؤية مصر 2023 وخطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مثمنا جهود الفريق التنظيمي للمؤتمر في الإعداد الجيد وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية عن فخره بتواجده في المؤتمر اليوم كأحد أساتذة كلية الهندسة جامعة طنطا، مؤكدًا على بصمات قسم الهندسة المعمارية في كل ما تم من تطوير بمحافظة الغربية، مقدما شكره للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة لدوره البارز في إعداد التصميمات الفنية بمشروعات المحافظة والتى ساهمت في الارتقاء بالذوق العام لها، متمنيًا نجاح المؤتمر وأن تكون بداية مثمرة لمؤتمرات عديدة تنظمها كلية الهندسة.

أعرب الدكتور إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات عن سعادته باختيار مدينة الغردقة لتنظيم فاعليات المؤتمر بمشاركة كوكبة من الباحثين من الجامعات الدولية والمصرية من أستاذة الهندسة والعمارة بحضور أكثر من 100 باحث وعالم ولفيف من الشخصيات والأسماء البارزة في مجال العلوم الهندسية، مضيفًا أن موضوع المؤتمر يعد قوميا وهدفًا أساسيا واستراتيجيا من أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

خلال الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور ضياء الدين إبراهيم أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشاري العمارة والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات القومية بعنوان “النهضة العمرانية المعاصرة في مصر "، تناولت شرح وافى عن المشروعات القومية وتطوير المدن وعلاج المشاكل العمرانية وتحسين جودة الحياة، كما اشتملت على تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بالكامل.

وخلال الجلسات العلمية قدم الدكتور أيمن فريد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والتدريب والتأهيل للعمل محاضرة بعنوان 
Architecture of Innovation and Entrepreneurship centers between Sustainability and regional competitiveness. " A Case study of Egyptian Higher Education and Scientific Research "، تناولت استراتيجيات التخطيط وتحسين الأداء وتعريف بأحدث طرق التقييم البيئي للمباني EDGE،

وفى ختام الجلسة الافتتاحية أهدى الدكتور محمود ذكي درع المؤتمر إلى اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، وأهدى الدكتور أحمد نصر درع المؤتمر للدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.

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