الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية": الاستعانة بالمعلمين المتميزين في جميع المواد الدراسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، العملية التعليمية بإدارة شرق طنطا التعليمية.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشيخ محمد أبو العلا البنا الابتدائية المشتركة، بقرية ميت حبيش البحرية، واستطلع عدد من فصول المدرسة واطمأن إلى انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ووجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة 

كما وجه بزيادة عدد الكتب بمكتبة المدرسة، وبتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والتأكيد على توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب قبل الفسحة المدرسية، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها، مشيرًا إلى المستوى التحصيلي الجيد للطلاب داخل الفصول.

تفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتمامه بمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس، وحسن سير العملية التعليمية بها، والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل مدارس المدن والقرى.

توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لنفس الإدارة، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول خلال أداء الطالبات الاختبارات الشهرية، والتي تتم باستخدام التابلت التعليمي، تنفيذا للتوجيهات الواردة من الوزارة في هذا الشأن، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي مشكلات تقنية تعوق سير الامتحانات.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والاستعانة بالمعلمين المتميزين في جميع المواد الدراسية، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها، وأثنى على انضباط المدرسة، وانتظامها ونظافتها، وحسن سير العملية التعليمية بها، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطالبات.

التربية والتعليم بالغربية بمتابعة العملية التعليمية بإدارة شرق طنطا التعليمية انتظام سير العملية التعليمية بضرورة تسجيل الغياب بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة

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