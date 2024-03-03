محافظ الغربية: دار الإفتاء بالمحافظة يسَّرت على المواطنين الانتقال للقاهرة لتلقى الفتوى

زار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، فرع دار الإفتاء بعمارات عبدالمنعم رياض بطنطا، والذي تم افتتاحه يناير الماضي استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة، وذلك لمناقشة تكثيف سبل التعاون بين المحافظة والدار لنشر تعاليم الدين السمحة والفكر المعتدل ومجابهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المغلوطة.

وخلال الزيارة أشاد محافظ الغربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني والإفتائي لدى المواطنين، معبرًا عن سعادته بوجود فرع من فروع دار الإفتاء المصرية بمحافظة الغربية ليكون خير منارة لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التي يستفيد منها أبناء المحافظة فتقوم على 3 محاور رئيسية هي: المحور الأول الفتاوى اليومية وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوى الدينية لجميع المواطنين في كل القضايا، المحور الثاني الإرشاد الزواجي وهو توعية الشباب بواجباتهم الزوجية وكيفية تكوين الأسرة والحفاظ عليها من خلال مختصين من علماء الدين والطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس، وسيتم عقد دورات تدريبية لهم، المحور الثالث علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء.

وأكد محافظ الغربية أن دار الإفتاء بالمحافظة يسَّرت على المواطنين الانتقال إلى القاهرة لتلقي الفتوى ولعدم تركهم فريسة للفتاوى الخاطئة من غير المختصين.

وناقش المحافظ، مع مدير الفرع، سبل تعزيز التعاون من عقد ندوات للمقبلين على الزواج ولقاءات حوارية مع الشباب بالمدارس والمعاهد والجامعات والنوادي، بالإضافة إلى الترويج للدار من خلال اللوحات الإعلانية لتعريف أهالي المحافظة بالخدمات المميزة التي تقدمها.