محافظ الغربية: طفرة في إنشاء وتطوير الطرق الحديثة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٢ مترا بتكلفة ٥ ملايين و٣٠٠ الف جنيه، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

أكد محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء وتطوير العديد من الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

أعمال التطوير توسعة كوبري مزلقان القاصد

وفى سياق متصل، قام محافظ الغربية، بجولة في السابعة صباحًا، لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بطنطا فتابع المحافظ توسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش لخلق حارة مرورية جديدة، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان.

كما تابع المحافظ أعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافة بالطريق السريع مدخل كورنيش الاستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، أيضا أعمال توسعة كوبري المعرض موجها بإرجاع أعمدة الانارة عند كوبري المعرض وتركيب بلاط انترلوك و بلدورات جديدة.

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.