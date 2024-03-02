السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كوبري سكة المحلة

من الحدث
من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة  صباحًا، لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بطنطا فتابع المحافظ توسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش لخلق حارة مرورية جديده، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان.

كما تابع المحافظ اعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافه بالطريق السريع مدخل كورنيش الاستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.
 

كما تابع المحافظ أعمال توسعة كوبري المعرض موجها بإرجاع أعمدة الانارة عند كوبري المعرض وتركيب بلاط انترلوك  و بلدورات جديدة.

وأكد محافظ الغربية، خلال الجوله حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة الأعمال الجارية لتوسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش لخلق حارة مرورية جديده، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان.

كما تابع المحافظ اعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافه بالطريق السريع مدخل كورنيش الاستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة

توسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة حارة مرورية جديده الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة ضرورة توسعه كوبري القاصد

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