فوز فريق "هندسة طنطا" بالمركز الثاني بمسابقة "challenge hackathon Egypt"

فاز طلاب برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وقسم هندسة الحاسبات والتحكم بكلية الهندسة جامعة طنطا بالمركز الثاني بمسابقة Google Solution" challenge hackathon Egypt" النسخة المحلية من المسابقة الدولية "Google solution challenge"، التي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة العديد من الجامعات المصرية.

وهنَّأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، فريق الطلاب الفائز بالمسابقة، والذي يضم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، المقيد بالفرقة الأولى برنامج الذكاء الاصطناعي، ومازن إيهاب، المُقيد بالفرقة الأولى برنامج الذكاء الاصطناعي، والطالب مصطفى خيره، المقيد بالفرقة الأولى قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي، والطالب عبدالرحمن فريد، المُقيد بالفرقة الأولى ببرنامج الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتأهيل أبنائها الطلاب وتنمية مهاراتهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

وأضاف الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة حرص إدارة الكلية على اكتشاف وتشجيع الطلاب المبتكرين والنوابغ، وتوفير كل أشكال الدعم لهم.

وشدد عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، على أهمية هذه المسابقة، بمجال الذكاء الاصطناعي لما له من أهمية كبيرة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده المجال، وتأثيره الكبير على نمط الحياة وأنواع الوظائف في المستقبل القريب.