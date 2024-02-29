الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

13 ألف و103 عمليات عيون لمرضى غير القادرين في الغربية

عمليات عيون لمرضى
عمليات عيون لمرضى غير القادرين في الغربية

أعلنت جمعية الأورمان إجراء 13 ألف و103عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية منذ بداية عملها بالمحافظة حتى الآن، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بقيادة أحمد حمدي عبدالمتجلي، وفي إطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الغربية.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.


وقال أحمد حمدي عبدالمتجلى: "إننا في  الغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى".

وأعرب عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة، مثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من مرضى العيون. 


من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الغربية أجرى الكشف الطبي على 50 ألف مريض وأجرت 13 ألف 103 عمليات جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 9840 نظارة طبية.
 

مسح اجتماعي للفئات المستحقة 

 

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.


الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية 

 

وأضاف أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الغربية، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

بمحافظة الغربية مؤسسات المجتمع المدني وجراحات الشبكية وزرع القرنية نظارة طبية الجمعيات الأهلية بحوث ميدانيه

مواد متعلقة

التعليم توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لإنشاء مدرسة متميزة للغات بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

هتك عرض 99 سيدة.. الإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج

"حماس": مجزرة شارع الرشيد غير مسبوقة.. وبايدن متواطئ مع الاحتلال

أيام قليلة ويخرج للنور.. تفاصيل قانون التصالح الجديد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة