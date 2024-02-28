الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالسنط

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

 

جاء ذلك خلال متابعته إزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع الجمهورية بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول ١،١ كم وعرض ١٠ م لتوسعة الشارع، موجهًا بإزالة الأرصفة المتهالكة وتوحيدها بطول الشارع قبل البدء في أعمال رصف الشارع.

 

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

 

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

 

جاء ذلك خلال متابعته إزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع الجمهورية بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافوره بطول ١،١ كم وعرض ١٠ م لتوسعة الشارع، موجهًا بإزالة الأرصفة المتهالكة وتوحيدها بطول الشارع قبل البدء في أعمال رصف الشارع.

 

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

خطط الرصف ضفاء المنظر الحضاري وتذليل العقبات لتسريع بتطوير الخدمات والبنية التحتية التنمية المستدامة واستراتيجية الأرصفة المتهالكة

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