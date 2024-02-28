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تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو لكلية الطب بجامعة طنطا

من الحدث
من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية الطب بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

أكد رئيس الجامعة أن حصول كلية الطب على تجديد شهادتي الأيزو بعد  إنتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية، يعكس مدى تحسين جودة الأداء الإداري بالكلية، وتطبيق واستيفاء كافة المعايير الدولية، دعمًا للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية QME الدكتورة منال درويش كبير مراجعين ورئيس اللجنة والدكتورة منى الزناتى، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة هناء العفيفى عضو فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة الدكتورة دينا زيادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة نهال المشد والدكتور محمد حسن والدكتورة إسلام الهواري والدكتورة ياسمين الحارتي "أعضاء فريق الجودة بالكلية" وأيمن الغمري أمين الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديرى الوحدات بالكلية.

غنيم يهنأ فريق وحدة ضمان الجودة بالكلية والهيئة المعاونة والعاملين

من جانبه هنأ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية كافة منتسبي الكلية من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وفريق وحدة ضمان الجودة بالكلية والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، مثمنًا جهود الجميع في تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية.

رخصة منح شهادتى الأيزو ونظم ادارة الجودة تجديد شهادتي الأيزو جودة الأداء الإداري للخطة الاستراتيجية للدولة ضم الوفد المشكل من الشركة العربية

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