محافظ الغربية يفتتح مدرسة منشأة جنزور الإعدادية في طنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، لفيف من أهالي القرية، مدرسة منشأة جنزور الاعدادية بمركز طنطا بتكلفة اجمالية وصلت ٥،١٣ مليون جنيه.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية، والأهالي تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة.

واستمع محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى إلى شرح من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتا إلى أن مدرسة منشأة جنزور الاعدادية تقع على مساحة 2507.0 متر مربع وتتكون من 9 فصول دراسية، مكتبة، معمل مطور ومجالات، غرفة تحضير، غرفة كمبيوتر، غرف للإدارة وللمدرسين.

وأشار محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمى إلى أن افتتاح مدرسة اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، بالإضافة إلى تخفيض الكثافة الطلابية في قرى مركز طنطا.

ولفت الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.