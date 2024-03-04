الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد

الأعمال الجارية
الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 83%، ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم استكمال أعمال التدبيش على بحر الملاح أمام كوبرى الشركة وإزالة الكحلة القديمة واستكمال أعمال فرد وتشغيل السن بالإضافة إلى استكمال صب قواعد الأعمدة.

 

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا  إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

 

 

وتابع رحمي، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

 

وأسفرت الحملات عن إزالة ١٣ حالات بناء مخالف على مساحة ٤٠٠م٢ و٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٢ قيراط و١٣ سهم وإزالة ٩ حالات تعد على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة ١٢٧٦م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٧ حالات متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.

 

محافظ الغربية بكورنيش المحلة الجديد ترعة بحر شبين كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا بتطوير شبكة الطرق

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