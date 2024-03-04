الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يبحث موقف أراضي الدولة المستردة

استقبل د.طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم المهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والوفد المرافق له؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقوف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

واستعرض المحافظ موقف الأراضي المستردة خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية كما استعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذي للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

وتفقد محافظ الغربية ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي  بالديوان العام.

من جانبه، أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن القيادة السياسية والحكومة لا تألوا جهدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدي عليها فضلا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجها أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل الإجراءات وتلافي جميع الملاحظات لسرعة إنهاء مراحل العمل بمنظومة التقنين.

محافظ الغربية مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة تسريع وتيرة العمل بالمنظومة ورفع معدلات الأداء حملات الإزالة بالمراكز والقرى

مواد متعلقة

انتهاء فعاليات مؤتمر "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة" بـ"هندسة طنطا"

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد

تحصين 157 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام

محافظ الغربية: دار الإفتاء بالمحافظة يسَّرت على المواطنين الانتقال للقاهرة لتلقى الفتوى

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير والرصف بزفتى

محافظ الغربية يفتتح مدرسة منشأة جنزور الإعدادية في طنطا

رئيس جامعة طنطا: مسيرة البناء والتنمية بمصر كانت جسرا للعبور الى المستقبل

محافظ الغربية يتلقى تقريرًا شاملا عن الإجراءات المتخذة مع المحال المخالفة

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: كيندل روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال