محافظ الغربية يبحث موقف أراضي الدولة المستردة

استقبل د.طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم المهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والوفد المرافق له؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقوف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

واستعرض المحافظ موقف الأراضي المستردة خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية كما استعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذي للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

وتفقد محافظ الغربية ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

من جانبه، أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن القيادة السياسية والحكومة لا تألوا جهدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدي عليها فضلا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجها أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل الإجراءات وتلافي جميع الملاحظات لسرعة إنهاء مراحل العمل بمنظومة التقنين.