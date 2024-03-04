"رياضة الغربية" تناقش الاستعداد لشهر رمضان

عقد يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتماعًا مع مديري الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية، بحضور د. عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة ومديري الإدارات المركزية والفرعية.

تناول الاجتماع أهم الموضوعات وعلى رأسها مناقشة الاستعدادات للدورات الرمضانية ووضع الضوابط التي ستقام بها الدورات، وخطة الأنشطة لشهر رمضان الكريم.

ضرورة وضع خطة لكل إدارة فرعية بالدورات الرمضانية التي ستقام على ملاعب مراكز الشباب

وشدد وكيل شباب الغربية على ضرورة وضع خطة لكل إدارة فرعية بالدورات الرمضانية التي ستقام على ملاعب مراكز الشباب بالمحافظة، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة نهر الخير، والخيمة الرمضانية التي سيتم من خلالها تنفيذ عدد من المسابقات.

وناقش الاستعدادات لعدد من الموضوعات المهمة من أهمها عدد من الدورات الرمضانية المختلفة، ومنها دورة كرة اليد التى تنفذها الإدارة العامة للرياضة، ودورة رمضانية لذوي الإعاقة كما ينفذ دوري الرواد خلال الشهر الكريم.

ووجه بضرورة تكثيف الأنشطة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنفيذ الندوات التوعوية التي تستهدف الشباب والنشء تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030، كما وجة بضرورة تفعيل الأنشطة والندوات التي تهم النشء من خلال "الرواق الأزهرى"، وأيضًا أنشطة مشواري وأندية السكان التى تفيد الشباب.

وأكد "الديب" ضروره تفعيل غرفة العمليات بالإدارة للتواصل معها في حالة حدوث أي أزمة، والتأكيد على المراجعة الفنية لكل الأدوات الموجودة بالمراكز لمجابهة الأزمات والكوارث من طفايات حريق وخراطيم مياه وغيرها.

وشدد "الديب" على اتخاذ التدابير اللازمة وعوامل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحة، والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة داخل الهيئات الشبابية والرياضية وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان والتأكيد على استمرار المتابعة لمراكز الشباب.