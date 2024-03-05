الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لعدد من الوظائف القيادية

اجتماع لجنة القيادات
اجتماع لجنة القيادات بمحافظة الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف في التنظيم والإدارة، التربية والتعليم، الصحة.

المحافظة تسعى دائمًا لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

لجنة القيادات التنظيم والإدارة التربية والتعليم الصحة لخلق جهاز إداري وتحسين معدلات

مواد متعلقة

محافظ الغربية يبحث موقف أراضي الدولة المستردة

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

خالد الجندى يحذر من تصرف كارثى فى أموال الزكاة (فيديو)

ننشر أول صور لشاب قُتل على يد تاجر مخدرات فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟