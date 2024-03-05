الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات عن إزالة ١١ حالة تعد على الاراضي الزراعية على مساحة ٤٠٤٨م٢، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات مخالفات بناء و٢٠ حالة قرارات إدارية.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتعامل والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية كافة الجهات المعنية

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