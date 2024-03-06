الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عامل ينهى حياة سائق بطعنة فى الصدر بأسوان

طعن
طعن

كشفت أجهزة الأمن في أسوان غموض مقتل سائق عثر على جثته بجوار مركبة «التوك تو» قيادته بدائرة القسم.

كشفت التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفـي وعامل، مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته؛ مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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