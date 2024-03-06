ممثل النيابة في قضية مقتل يمني: المتهمون كشفوا عورته وهتكوا عرضه

تستمع الدائرة 13 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور.

وعرضت النيابة العامة الأحراز المضبوطة في القضية على شاشات عرض أمام المحكمة، واتهم ممثل النيابة كل من رمضان محمد بليدي وعبد الرحمن أشرف شحاتة وإسراء صابر وسهير عبد الحليم وآية محمود "محبوسين" في القضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور المقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الجيزة المتهمين بارتكاب عدد من الجرائم.

وتابع أن المتهمين من الأول إلى الرابعة قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا - الكلوازبين - وسلاح أبيض ومطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع العقار له داخل مشروب لإفقاده مقاومته؛ وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.



وما إن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهما أهن على المجني عليه آثار العقار سالفة البيان مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أن تلك الجريمة اقترنت بجنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، وسرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاحها وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات، وكان ذلك ليلا حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف.



وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.