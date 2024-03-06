تكثيف أمنى وكاميرات مراقبة تمهيدًا لفض أحراز قضية مقتل يمنى

وصل الخمسة متهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بجنوب القاهرة؛ لنظر ثاني جلسات محاكمتهم.



كما وصلت أسرة الضحية، وشهدت الجلسة تكثيف أمني وإحضار كاميرات من النيابة العامة وشاشة عرض تمهيدًا لفض الأحراز وسماع مرافعة النيابة.



وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م"، 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص"، 22 سنة، وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع"، 17 سنة، وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر"، 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.