بينها أمسية للشاعر أحمد تيمور بدار الأوبرا.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

أمسية شعرية للشاعر أحمد تيمور بدار الأوبرا المصرية، وغيرها العديد من الفعاليات والأنشطة التي يشهدها اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي السابعة مساء، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، أمسية شعرية، للشاعر أحمد تيمور، يلقى خلالها مختارات من أشهر إبداعاته الشعرية بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين ونجوم الإعلام من بينهم الفنان محمود الحدينى، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان سامح الصريطى، الفنان رضا الجمال ويديرها الإعلامي جمال حماد ويتخللها فقرة فنية للفنانة حنان.

وفي ذات السياق، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء، عرض “صحراء شادى عبد السلام”، لفرقة الرقص المسرحي الحديث تصميم وإخراج وليد عونى.

العرض مستلهم من 3 أفلام لشادى عبد السلام هى، المومياء، الفلاح الفصيح وإيزيس، ويأتى العرض احتفالا بذكرى ميلاده، وأصالة فنه التي تعبر عن الحس المتدفق الذى يميز ذاته، فمصريته انعكست على أعماله وأبرزت روحا تحاكى حياة الأجداد.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يفتتح جاليري المشهد للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة والنصف مساء، أول معارضه الفنية، ويتضمن حفل إطلاق الجاليري، معرضا جماعيا لمجموعة منتقاة من أعمال 24 فنانا مصريا من أصحاب التجارب الفنية الراسخة والأسماء اللامعة في مصر وفي العالم العربي.

ويضم المعرض أعمالا لكل من الفنانين: آدم حنين، فاروق حسني، صبري منصور، عادل السيوي، عبد العزيز صعب، عادل ثروت، عصام درويش، جيهان سليمان، حسن كامل، طارق الشيخ، رضا عبد الرحمن، ناجي فريد، خالد حافظ، حازم المستكاوي، حنفي محمود، ساميّ أبو العزم، فتحي عفيفي، محمد مندور، محمد رضوان، وائل درويش، هاني فيصل، نجلاء سمير، مروة عادل، وأحمد قاسم.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعي “موهوبون في واحة العميد3”، والذي يقام بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، ويستمر المعرض حتي 16 مارس الجاري.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، يستضيف نادى طلعت حرب، في السادسة مساء، احتفالية "يوم الشهيد" بالتعاون مع لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، بمقر النادى بالعجوزة. ويتضمن الاحتفال تكريم عدد من أسر الشهداء، حيث يشهد التكريم دكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا أرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، واللواء أركان حرب دكتور محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية.

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والألعاب عبر الإنترنت"، والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح في السابعة مساء، بجاليري جاردن أوف آرت، معرض استعادي للفنان التشكيلي الكبير عبد الغفار شديد، ويستمر المعرض لمدة شهر حتي السادس من أبريل 2024.

وفي الثانية عشرة والنصف، تستضيف قاعة هيكل بجريدة الأهرام، الندوة التي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة، بعنوان “الإدارة البيئية في المؤسسات الصحفية”.

يدير الندوة ويشارك بها كل من: د. محمود بكر، مدير تحرير الأهرام ــ د. سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة ــ د. عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس. ويعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية على الفيسبوك وقناته باليوتيوب.

وفي الخامسة مساء، تستقبل مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، ندوة بعنوان "المرأة المصرية والذكاء الاصطناعى.. فرص وتحديات”. ويشارك في الندوة كل من: رباب حافظ مقرر برنامج المرأة بمركز الحوار، فاطمة عبد الغني مدير مركز إعلام وسط القاهرة بالهيئة العامة للاستعلامات، حنان عبد القادر عضو المجلس القومي للمرأة، دكتورة ريهام عبد النبي السعيد، مدرس علم اجتماع المرأة بكلية الآداب جامعة بنها.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يعرض بمعهد جوته الألماني بشارع البستان وسط القاهرة، في السابعة مساء، الفيلم الوثائقي الطويل “في استديو مصر”، للمخرجة مني أسعد، الفيلم إنتاج عام 2015 وتبلغ مدة عرضه 95 دقيقة، ويتناول مسيرة وتاريخ استديو مصر العريق.

وفي السادسة والنصف، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء جديد لملتقي الحرية الشعري، ويقام تحت عنوان "إسكندرية موجة شعر علي أرض مصر"، بمشاركة كل من شعراء الإسكندرية: د. أحمد صلاح كامل ــ السيد شوقي ــ سلوي محمود ــ صلاح فينو ــ أحمد صادق ــ ويدير اللقاء الشاعر صادق أمين.

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، في ضيافة منتدى القاهرة الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية، في لقاء بعنوان "عبد الرحيم كمال.. بين الأدب والدراما"، وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، ويدير اللقاء الشاعر سامح محجوب.