سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-3-2024 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 6-3-2024 في البنوك من أكثر الموضوعات بحثًا في مصر إذ يهتم المصريون بمعرفة العملة الأمريكية مقابل الجنيه بالسعر الرسمي بعد انهياره في السوق الموازية نتيجة لقرارات الدولة والمشروعات الاستثمارية التي أعلنت عنها وضخت على إثرها نحو 10 مليار دولار في البنك المركزي استعدادًا لمشروع "رأس الحكمة".

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

خلال اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري قبل بدء تعاملات البنوك، حيث حافظ سعر الدولار في مصر على أحدث مستوياته الرسمية وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

اليوم، استقر الدولار في البنوك المصرية، حيث سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنوك مصر

سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا، حيث بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، و30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في المصرف المتحد، و30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم 6-3-2024 في بنك مصر

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنوك مصرية مختلفة

استقر سعر الدولار اليوم في بنك CIB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي QNB، استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك HSBC وبنك الإسكندرية، فقد استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم وفق أخر تحديث

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل بداية تعاملات البنوك، حيث سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس والمصرف المتحد، وكذلك في البنك المصري الخليجي تبقى هذه الأسعار مستقرة وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.



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