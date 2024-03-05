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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنوك خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

 

يعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في بلدان العالم.

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

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سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية استقرارًا ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه في عمليات الشراء، و8.24 جنيه في عمليات  البيع.

 

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية في منتصف التعاملات

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