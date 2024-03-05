الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لسائق لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه في قليوب

حبس مشدد
حبس مشدد

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لسائق، لاتهامه وآخرين مجهولين بسرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح على الطريق الدائري دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9283 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد.ع.ن"، 24 سنة، سائق، مقيم قلما دائرة مركز شرطة قليوب، سرق وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد شعبان علام سعداوي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

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وتابع أمر الإحالة أن المتهم استوقف المجني عليه، وطلب منه معرفة الوقت وما أن ظفر به حتى أشهر سلاحًا أبيضًا "سكين" فى وجهه مهددًا إياه به، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقة المنقولات آنفة البيان وكان ذلك ليلًا بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا (سكين) دون مسوغ من القانون.

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