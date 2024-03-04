الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته خرطوش ومواد مخدرة بالمطرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازة فرد خرطوش وطلقات نارية لذات العيار ومواد مخدرة بمنطقة المطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام عاطل الاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن  ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كمية لمخدر الحشيش المخدر زنة كيلو جرام 2 ميزان حساس ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامى. 

بمواجهته، اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة عاطل السجن المشدد 6 سنوات منطقة المطرية ,الدستور حوادث

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