تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه بقصر النيل لـ25 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 25 مارس الجارى.



تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.