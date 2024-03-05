ضبط متهم بالتسبب فى وفاة شاب بعد دهسه بسيارة فى الخليفة

ألقى رجال المباحث القاهرة القبض على المتهم بدهس شاب أسفل عجلات سيارة في منطقة الخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث سير ووفاة أحد الأشخاص، إثر اصطدام سيارة به بدائرة القسم.

تفاصيل التحريات



بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة المنوفية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وفراره هربًا خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.