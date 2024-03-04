الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في 15 مايو

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، بحبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاتهرة قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرتين بالعقار المشار إليه.

واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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