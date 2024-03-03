الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
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حوادث

الحكم على متهمة بـ"خلية المنيا" 18 مايو

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهمة مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لـخلية المنيا الإرهابية، لجلسة 18 مايو المقبل للحكم.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة  2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول "عزت. م"، تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

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المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية التجمع"

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تأجيل محاكمة المتهمين في "خلية الإسماعيلية" لـ4 مايو

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الأول وحتي الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد. ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

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